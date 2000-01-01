MAMO

$MAMO — це розумний фінансовий помічник та децентралізований Web3-dApp, розроблений для звичайних користувачів. Його мета — допомогти користувачам відстежувати, примножувати та розуміти свої гроші простим, зрозумілим та безстресовим способом. Він робить акцент на невеликих депозитах та послідовних звичках, використовуючи розумні фінансові інструменти та географічні технології для забезпечення більш персоналізованого фінансового досвіду.

Ім'яMAMO

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBASE

Опис$MAMO — це розумний фінансовий помічник та децентралізований Web3-dApp, розроблений для звичайних користувачів. Його мета — допомогти користувачам відстежувати, примножувати та розуміти свої гроші простим, зрозумілим та безстресовим способом. Він робить акцент на невеликих депозитах та послідовних звичках, використовуючи розумні фінансові інструменти та географічні технології для забезпечення більш персоналізованого фінансового досвіду.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.