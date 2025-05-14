LVVA

Levva — це ваш DeFi-менеджер портфеля, який працює на штучному інтелекті та бере на себе всю важку роботу. Наш AI-співкерівник налаштовує інвестиційні стратегії відповідно до ваших цілей, безпечно автоматизує оптимізацію доходу і дає вам повний контроль над вашим портфелем без зайвої складності. Незалежно від того, чи ви новачок у DeFi, чи професіонал, Levva робить процес простим, безпечним та оптимізованим, щоб ви могли зосередитись на важливому, поки ваші активи працюють на вас.

Ім'яLVVA

РейтингNo.3232

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)%0,00

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція2.000.000.000

Загальна пропозиція1.250.000.000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.005216340150260189,2025-05-14

Найнижча ціна0.003444945387980866,2025-05-25

Публічний блокчейнETH

ОписLevva — це ваш DeFi-менеджер портфеля, який працює на штучному інтелекті та бере на себе всю важку роботу. Наш AI-співкерівник налаштовує інвестиційні стратегії відповідно до ваших цілей, безпечно автоматизує оптимізацію доходу і дає вам повний контроль над вашим портфелем без зайвої складності. Незалежно від того, чи ви новачок у DeFi, чи професіонал, Levva робить процес простим, безпечним та оптимізованим, щоб ви могли зосередитись на важливому, поки ваші активи працюють на вас.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.