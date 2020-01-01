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Level Finance
LVL/USDT
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Макс 24г
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Мін 24г
0.0000
Обсяг за 24г (LVL)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.0000
Мін 24г
0.0000
Обсяг за 24г (LVL)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація про токен
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LVL
LEVEL is a decentralized and non-custodial perpetual DEX on BNB Chain focused on delivering highly effective risk management along with first of a kind liquidity solution for LPs using original code designed from the ground up.
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Ім'я
LVL
Час випуску
--
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White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
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Книга ордерів
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Мейкер
0.00%
/ Тейкер
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