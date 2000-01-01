LOUD

Loud is an experiment that explores perpetual incentives for social engagement. The core idea: what happens when you reward people for talking about a coin, forever? Every week, trading volume generates swap fees that get distributed to the top contributors of Loud's mindshare - creating a sustainable cycle of engagement and rewards.

Ім'яLOUD

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

ОписLoud is an experiment that explores perpetual incentives for social engagement. The core idea: what happens when you reward people for talking about a coin, forever? Every week, trading volume generates swap fees that get distributed to the top contributors of Loud's mindshare - creating a sustainable cycle of engagement and rewards.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
LOUD/USDT
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Макс 24г
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Обсяг за 24г (LOUD)
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Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
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