LOCKIN

Мем, який спонукає до зосередженості та рішучості.

Ім'яLOCKIN

РейтингNo.3259

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0,00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція994 369 449

Загальна пропозиція994 369 449

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.11580568757278047,2024-11-08

Найнижча ціна0.000001752392314732,2024-04-30

Публічний блокчейнSOL

ОписМем, який спонукає до зосередженості та рішучості.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.