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LightningBitcoin

LBTC/BTC
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Обсяг за 24г (LBTC)
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Сума за 24г (BTC)
0.00
Графік K-лінії
Інформація
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Базовий
TradingView
Глибина
LBTC
Огляд
Ім'я
LBTC
Час випуску
2017-12-18 00:00:00
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
7,465,926
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0.000000001

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