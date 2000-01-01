LAIR

Lair Finance ─ це кросчейн-шлюз ліквідного (ре)стейкінгу, що дозволяє користувачам комбінувати прибутковість, переміщуючи ліквідність між мережами рівня 1. Маючи 66% забезпеченого TVL Kaia і 4 мільйони користувачів Line Consumer, протокол розширює свою екосистему до Berachain для рестейкінгу $BGT і $Bera, а також інтегрується з Story, Injective і Initia.

Ім'яLAIR

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнKLAY

ОписLair Finance ─ це кросчейн-шлюз ліквідного (ре)стейкінгу, що дозволяє користувачам комбінувати прибутковість, переміщуючи ліквідність між мережами рівня 1. Маючи 66% забезпеченого TVL Kaia і 4 мільйони користувачів Line Consumer, протокол розширює свою екосистему до Berachain для рестейкінгу $BGT і $Bera, а також інтегрується з Story, Injective і Initia.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.