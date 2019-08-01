Ринки
Спот
В тренді
Ф'ючерси
M-Day - Ф'ючерси
Kusama
KSM/BTC
--
--
--
Макс 24г
0.0000000
Мін 24г
0.0000000
Обсяг за 24г (KSM)
0.00
Сума за 24г (BTC)
0.00
Макс 24г
0.0000000
Мін 24г
0.0000000
Обсяг за 24г (KSM)
0.00
Сума за 24г (BTC)
0.00
Графік K-лінії
Інформація
Loading..
Базовий
TradingView
Глибина
KSM
Огляд
Ім'я
KSM
Час випуску
2019-08-01 00:00:00
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
10,000,000
Пов'язані посилання
Офіційний вебсайт
Оглядач блокчейну
Книга ордерів
Книга ордерів
0.0000001
Ціна
(
BTC
)
(
KSM
)
(
BTC
)
0.0000000
<
$
0.01
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Сума(KSM)
Ціна(BTC)
Сума
(KSM)
Час
Спот
5X-X Ф'ючерси
Спот
5X-X Ф'ючерси
Мейкер
--%
/ Тейкер
--%
Купити
Продати
Ліміт
Стоп-ліміт
Переказ
Купити за допомогою
USD
Доступно
--
BTC
Ціна
BTC
Сума
KSM
Всього
BTC
TP
SL
Купити KSM
Доступно
--
KSM
Ціна
BTC
Сума
KSM
Всього
BTC
TP
SL
Продати KSM
Відкриті ордери
(0)
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
Відкриті ордери
(0)
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
Сховати інші пари
Торгова пара
Час
Тип
Сторона
Ціна
Кількість
Сума ордеру
TP/SL
Виконано
Умови тригеру
Скасувати все
Мережа нестабільна
Перемикати
Документація API
Документація API
Соцмережі
Надіслати запит
Надіслати запит
Онлайн-підтримка клієнтів
Онлайн-підтримка клієнтів
Loading...