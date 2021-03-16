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KONO/USDT
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KONO/USDT

Konomi Network
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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (KONO)
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Сума за 24г (USDT)
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Сума за 24г (USDT)
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Інформація
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Інформація
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KONO
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Ім'я
KONO
Час випуску
2021-03-16 00:00:00
Ціна випуску
0.4 USDT
Макс. пропозиція
100,000,000
Циркуляційна пропозиція
--
Циркуляційна ринкова капіталізація
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0.00001

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Угоди на ринку
Угоди на ринку
Сума(KONO)
Ціна(USDT)
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Історія угод
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Відкриті ордери (0)
Історія ордерів
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