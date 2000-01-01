KNET

KNET — нативний токен, випущений лабораторією штучного інтелекту KINGNET, що забезпечує роботу мультиагентної платформи для розробки ігор на основі природної мови. На цій платформі користувачі можуть просто вводити інструкції природною мовою, щоб завершити весь процес від генерації ресурсів до створення ігрового прототипу, що значно спрощує розробку ігор і розкриває творчий потенціал.

Ім'яKNET

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

ОписKNET — нативний токен, випущений лабораторією штучного інтелекту KINGNET, що забезпечує роботу мультиагентної платформи для розробки ігор на основі природної мови. На цій платформі користувачі можуть просто вводити інструкції природною мовою, щоб завершити весь процес від генерації ресурсів до створення ігрового прототипу, що значно спрощує розробку ігор і розкриває творчий потенціал.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.