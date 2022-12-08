KLEVA

Kleva AI — це платформа DeFAI, яка дозволяє користувачам отримувати прибуток за допомогою ШІ-агентів, не потребуючи досвіду в DeFi-технологіях. Вона дозволяє користувачам використовувати як матеріальні, так і нематеріальні активи, включаючи соціальний вплив, за допомогою автономних фінансових стратегій. Місія проєкту — «Кмітливо використовувати свої (невидимі) активи».

Ім'яKLEVA

РейтингNo.1576

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.04%

Циркуляційна пропозиція68,919,558.48180266

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція68,919,558.48180266

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.4502328591384906,2024-01-18

Найнижча ціна0.015292010209863226,2022-12-08

Публічний блокчейнKLAY

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

