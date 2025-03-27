KILO

Наступне покоління зручної для користувача DEX для безстрокових ф'ючерсів на BNB Chain / opBNB / Base / Manta. Повна інтеграція з LSTfi.

Ім'яKILO

РейтингNo.1029

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)9.16%

Циркуляційна пропозиція211,700,000

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.2117%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.15304078846174016,2025-03-27

Найнижча ціна0.03911088811156754,2025-04-09

Публічний блокчейнBSC

ОписНаступне покоління зручної для користувача DEX для безстрокових ф'ючерсів на BNB Chain / opBNB / Base / Manta. Повна інтеграція з LSTfi.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.