KBBB

Сатирична реакція на політичну дискусію навколо «BIG BEAUTIFUL BILL» президента Трампа.

Ім'яKBBB

РейтингNo.2240

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.21%

Циркуляційна пропозиція999,998,669

Максимальна пропозиція999,998,669

Загальна пропозиція999,998,669

Коефіцієнт циркуляції1%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.06981682686058434,2025-06-06

Найнижча ціна0.000476483673463803,2025-06-19

Публічний блокчейнSOL

ОписСатирична реакція на політичну дискусію навколо «BIG BEAUTIFUL BILL» президента Трампа.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
Пошук
Обрані
KBBB/USDT
KBBB
----
--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (KBBB)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік
Інформація
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Спот
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
KBBB/USDT
KBBB
--
--‎--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (KBBB)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
network_iconМережева аномалія
Онлайн-служба підтримки клієнтів
Loading...