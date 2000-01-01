KAYEN

Протокол KAYEN — це екосистема RWA, керована спільнотою, присвячена SportFi і SocialFi. Починаючи з фан токена DEX як першого і флагманського продукту протоколу, бачення KAYEN полягає в тому, щоб побудувати всеосяжну платформу для фан токенів і SportFi/SocialFi.

Ім'яKAYEN

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція88,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнCHZ

ОписПротокол KAYEN — це екосистема RWA, керована спільнотою, присвячена SportFi і SocialFi. Починаючи з фан токена DEX як першого і флагманського продукту протоколу, бачення KAYEN полягає в тому, щоб побудувати всеосяжну платформу для фан токенів і SportFi/SocialFi.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.