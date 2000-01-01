JTF

JetFuel (JTF) — це GameFi-проєкт на основі блокчейну, який поєднує в собі захоплення від симуляції польоту з реальними перевагами подорожей. Проєкт представляє інноваційну модель «грати щоб подорожувати» (Play-to-Travel), де гравці беруть участь у захопливій авіагрі, натхненній авіабоями, щоб заробляти токени JTF як винагороду. На відміну від традиційних ігор типу «грати, щоб заробляти» (P2E), які в першу чергу зосереджені на внутрішньоігрових активах, JetFuel пропонує відчутну корисність, дозволяючи гравцям обмінювати токени на реальні витрати на подорожі, наприклад, на авіаквитки та туристичні послуги.

Ім'яJTF

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція30,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписJetFuel (JTF) — це GameFi-проєкт на основі блокчейну, який поєднує в собі захоплення від симуляції польоту з реальними перевагами подорожей. Проєкт представляє інноваційну модель «грати щоб подорожувати» (Play-to-Travel), де гравці беруть участь у захопливій авіагрі, натхненній авіабоями, щоб заробляти токени JTF як винагороду. На відміну від традиційних ігор типу «грати, щоб заробляти» (P2E), які в першу чергу зосереджені на внутрішньоігрових активах, JetFuel пропонує відчутну корисність, дозволяючи гравцям обмінювати токени на реальні витрати на подорожі, наприклад, на авіаквитки та туристичні послуги.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.