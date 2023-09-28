Ринки
Спот
В тренді
Ф'ючерси
M-Day - Ф'ючерси
Найпопулярніші запити
Гарячі події
Торгівля
Mobile
Відскануйте, щоб завантажити додаток MEXC для зручної торгівлі
Не можете завантажити?
Клієнт Windows
Докладніше
JPG
JPG/USDT
0.01899
--
$
0.00
Макс 24г
0.02160
Мін 24г
0.01000
Обсяг 24г (JPG)
6.72M
Сума за 24г (USDT)
133.39K
Макс 24г
0.02160
Мін 24г
0.01000
Обсяг 24г (JPG)
6.72M
Сума за 24г (USDT)
133.39K
Графік K-лінії
Інформація про токен
Loading..
Базова
TradingView
Глибина
JPG
JPG Foundation має на меті створити подібну програму лояльності до найбільшого маркетплейсу JPG Store екосистеми Cardano NFT, продовжуючи розвивати відносини в екосистемі, щоб сприяти зростанню та впровадженню нових технологій.
Огляд
Ім'я
JPG
Час випуску
--
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
1,000,000,000
Книга ордерів
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
Ціна(USDT)
(JPG)
(USDT)
0.01899
≈
$
0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума
()
Час
Спот
5X-X Ф'ючерси
Спот
5X-X Ф'ючерси
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
В тренді
Купити JPG
Продати JPG
Ліміт
Маркет
Переказ
Купити за допомогою
USD
Доступно
--
USDT
Ціна
USDT
Сума
JPG
Всього
USDT
Купити JPG
Доступно
--
JPG
Ціна
USDT
Сума
JPG
Всього
USDT
Продати JPG
Відкриті ордери
(0)
Історія ордерів
Історія торгівлі
Відкриті позиції (0)
Відкриті ордери
(0)
Історія ордерів
Історія торгівлі
Відкриті позиції (0)
Сховати інші пари
Торгова пара
Дата
Тип
Сторона
Всі
Купити
Продати
Ціна
Кількість
Сума ордеру
Виконано
Умови тригеру
Скасувати все
Всі
Лімітний ордер
Стоп-ліміт
Тільки розміщення
Мережа стабільна
Документи API
Документи API
Соцмережі
Надіслати запит
Надіслати запит
Онлайн-підтримка клієнтів
Онлайн-підтримка клієнтів
Loading...