JEETS

$JEETS — це мем-токен на Solana, натхнений сумнозвісним «jeet» — трейдером, який купує на піку, продає на дні, панікує під час просідань і гнівно твітує розробникам. Втім, це не просто мем — це рух jeet’ів, що перетворює «паперові руки» на «діамантові». $JEETS чесно відображає культуру крипти, спираючись на спільноту, меми й спільні торгові травми, аби зробити з кожного панік-селера гордого HODLer’а.

Ім'яJEETS

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

Опис$JEETS — це мем-токен на Solana, натхнений сумнозвісним «jeet» — трейдером, який купує на піку, продає на дні, панікує під час просідань і гнівно твітує розробникам. Втім, це не просто мем — це рух jeet’ів, що перетворює «паперові руки» на «діамантові». $JEETS чесно відображає культуру крипти, спираючись на спільноту, меми й спільні торгові травми, аби зробити з кожного панік-селера гордого HODLer’а.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.