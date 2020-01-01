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IRONHERO
IRONHERO/USDT
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Макс 24г
0.000
Мін 24г
0.000
Обсяг за 24г (IRONHERO)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.000
Мін 24г
0.000
Обсяг за 24г (IRONHERO)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація
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Глибина
IRONHERO
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Ім'я
IRONHERO
Час випуску
--
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
221,000,500,000
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Угоди на ринку
Угоди на ринку
Сума(IRONHERO)
Ціна(USDT)
Сума
(IRONHERO)
Час
Спот
5X-X Ф'ючерси
Спот
5X-X Ф'ючерси
Мейкер
0.10%
/ Тейкер
0.10%
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