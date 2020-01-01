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Inspect

INSP/USDT
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--
Макс 24г
0.00000
Мін 24г
0.00000
Обсяг за 24г (INSP)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.00000
Мін 24г
0.00000
Обсяг за 24г (INSP)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація про токен
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Базова
TradingView
Глибина
INSP
Inspect — це пульс Web3, передове рішення рівня 2, яке надає користувачам X (Twitter) та інших соціальних екосистем незамінні інструменти та інформацію для навігації в динамічних сферах криптовалют і NFT.
Огляд
Ім'я
INSP
Час випуску
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Ціна випуску
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Макс. пропозиція
1,000,000,000
Книга ордерів
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Угоди на ринку
Сума(INSP)
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Сума(INSP)
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5X-X Ф'ючерси
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5X-X Ф'ючерси
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
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