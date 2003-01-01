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0.00000
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0.00000
Обсяг за 24г (ICNX)
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Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.00000
Мін 24г
0.00000
Обсяг за 24г (ICNX)
0.00
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