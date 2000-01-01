ICEBERG

Iceberg — це платформа Web3.0, розроблена для покращення робочих процесів. Революціонуйте роботу за допомогою інтегрованого, децентралізованого робочого простору Web3.0, який спрощує процеси, покращує співпрацю та підвищує продуктивність. Iceberg, інтегрований з Telegram, оснащений інструментами штучного інтелекту та першою CRM-системою Web3.0, що поєднує всі необхідні інструменти в одному місці для підвищення продуктивності та покращення комунікації.

Ім'яICEBERG

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція100,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнTONCOIN

ОписIceberg — це платформа Web3.0, розроблена для покращення робочих процесів. Революціонуйте роботу за допомогою інтегрованого, децентралізованого робочого простору Web3.0, який спрощує процеси, покращує співпрацю та підвищує продуктивність. Iceberg, інтегрований з Telegram, оснащений інструментами штучного інтелекту та першою CRM-системою Web3.0, що поєднує всі необхідні інструменти в одному місці для підвищення продуктивності та покращення комунікації.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.