IBRL

$IBRL — це перший офіційний токен, випущений платформою @gavelxyz, розробленою командою @ellipsis_labs. Платформа фокусується на механізмах торгівлі, стійких до MEV, використовуючи спеціальний дизайн AMM для зниження збитків від прослизання, спричиненого сендвіч-атаками, і прагне стати основою для безпечної торгової інфраструктури.

Ім'яIBRL

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

Опис$IBRL — це перший офіційний токен, випущений платформою @gavelxyz, розробленою командою @ellipsis_labs. Платформа фокусується на механізмах торгівлі, стійких до MEV, використовуючи спеціальний дизайн AMM для зниження збитків від прослизання, спричиненого сендвіч-атаками, і прагне стати основою для безпечної торгової інфраструктури.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.