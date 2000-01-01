IAI

iAI — це революційний проєкт, спрямований на створення платформи штучного інтелекту як послуги (PaaS), яка надає інтелектуальні рішення для автоматизації, доступні кожному, в будь-який час і в будь-якому місці, незалежно від статі та віку. Наша місія — трансформувати екосистему штучного інтелекту та Web3 шляхом безперебійної інтеграції передових технологій у повсякденне життя, підвищення ефективності, зв'язності та стійкості.

Ім'яIAI

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнMATIC

ОписiAI — це революційний проєкт, спрямований на створення платформи штучного інтелекту як послуги (PaaS), яка надає інтелектуальні рішення для автоматизації, доступні кожному, в будь-який час і в будь-якому місці, незалежно від статі та віку. Наша місія — трансформувати екосистему штучного інтелекту та Web3 шляхом безперебійної інтеграції передових технологій у повсякденне життя, підвищення ефективності, зв'язності та стійкості.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.