HYPE

Hyperliquid — це ефективний блокчейн, створений з урахуванням бачення повністю відкритої фінансової системи ончейн. Ліквідність, користувацькі застосунки та торгова діяльність об'єднуються на єдиній платформі, на якій, зрештою, будуть доступні всі фінанси.

Ім'яHYPE

РейтингNo.11

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка0.0037%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)102.39%

Циркуляційна пропозиція333,928,180

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція999,993,930

Коефіцієнт циркуляції0.3339%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум45.593506598150384,2025-06-16

Найнижча ціна3.2002764730895623,2024-11-29

Публічний блокчейнHYPEREVM

ОписHyperliquid — це ефективний блокчейн, створений з урахуванням бачення повністю відкритої фінансової системи ончейн. Ліквідність, користувацькі застосунки та торгова діяльність об'єднуються на єдиній платформі, на якій, зрештою, будуть доступні всі фінанси.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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