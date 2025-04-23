HYPER

Hyperlane — це протокол взаємодії без дозволів для кросчейн-комунікації між різними блокчейн-середовищами. Він дозволяє передавати повідомлення і переказувати активи між різними блокчейнами, не покладаючись на централізованих посередників і не вимагаючи жодних дозволів.

Ім'яHYPER

РейтингNo.762

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)8.68%

Циркуляційна пропозиція175,200,000

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція802,666,667

Коефіцієнт циркуляції0.1752%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.35812016432282,2025-04-23

Найнижча ціна0.13307299751853258,2025-05-19

Публічний блокчейнETH

ОписHyperlane — це протокол взаємодії без дозволів для кросчейн-комунікації між різними блокчейн-середовищами. Він дозволяє передавати повідомлення і переказувати активи між різними блокчейнами, не покладаючись на централізованих посередників і не вимагаючи жодних дозволів.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.