HYPERSKIDS

Токен Hyperskids — це токен соціального впливу з реальним призначенням. Завдяки повній прозорості, Hyperskids Token дає можливість кожному долучитися до соціальних ініціатив та відстежувати їхній реальний вплив у режимі реального часу за допомогою блокчейн-технології. Наразі проєкт зосереджений на створенні DAO (децентралізованої автономної організації), де саме спільнота голосуватиме та ухвалюватиме рішення щодо соціальних дій, розподілу ресурсів та розширення глобального впливу. Кінцева мета — створити прозору, учасницьку екосистему, повністю віддану суспільному благу — доводячи, що Web3 справді здатний змінювати життя.

Ім'яHYPERSKIDS

РейтингNo.3442

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція999,987,622

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.024004661749068318,2025-04-11

Найнижча ціна0.000005915438903127,2024-12-29

Публічний блокчейнSOL

ОписТокен Hyperskids — це токен соціального впливу з реальним призначенням. Завдяки повній прозорості, Hyperskids Token дає можливість кожному долучитися до соціальних ініціатив та відстежувати їхній реальний вплив у режимі реального часу за допомогою блокчейн-технології. Наразі проєкт зосереджений на створенні DAO (децентралізованої автономної організації), де саме спільнота голосуватиме та ухвалюватиме рішення щодо соціальних дій, розподілу ресурсів та розширення глобального впливу. Кінцева мета — створити прозору, учасницьку екосистему, повністю віддану суспільному благу — доводячи, що Web3 справді здатний змінювати життя.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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