mexc
РинкиСпот
В тренді
Ф'ючерсиM-Day - Ф'ючерси
Пошук
Обрані
HORD/USDT
HORD
----
--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (HORD)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік K-лінії
Інформація
Книга ордерів
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Спот
Відкриті ордери (0)
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)

HORD/USDT

HORD
----
--
Макс 24г
0.000000
Мін 24г
0.000000
Обсяг за 24г (HORD)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.000000
Мін 24г
0.000000
Обсяг за 24г (HORD)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація
Графік K-лінії
Інформація
Loading..
Базовий
TradingView
Глибина
HORD
Огляд
Ім'я
HORD
Час випуску
--
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
320,000,000
Циркуляційна пропозиція
--
Циркуляційна ринкова капіталізація
--
Пов'язані посилання
Книга ордерів
Книга ордерів
0.000001

Ціна(
USDT
)

(
HORD
)

(
USDT
)

0.000000<$0.01
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Сума(HORD)
Ціна(USDT)
Сума(HORD)
Час
Спот
 
5X-X Ф'ючерси
Спот
 
5X-X Ф'ючерси
Мейкер --% / Тейкер --%
Купити
Продати
Ліміт
Маркет
Переказ
Купити за допомогою
USD
Доступно-- USDT
ЦінаUSDT
СумаHORD
ВсьогоUSDT
Доступно-- HORD
ЦінаUSDT
СумаHORD
ВсьогоUSDT
Відкриті ордери (0)
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
Відкриті ордери (0)
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
Торгова пара
Час
Тип
Сторона
Ціна
Кількість
Сума ордеру
TP/SL
Виконано
Умови тригеру
Скасувати все
network_iconМережа нестабільна
Перемикати
Документація API
Документація API
Соцмережі
Надіслати запит
Надіслати запит
Онлайн-служба підтримки клієнтів
Онлайн-служба підтримки клієнтів
Loading...