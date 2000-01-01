HENLO

Henlo – це мемкоїн, інкубований The Honey Jar, найбільшою культовою організацією на Berachain. Він не пропонує ніякої користі, але широко інтегрований у всю екосистему Berachain. Henlo – це більше, ніж просто мемкоїн; це серцебиття нової культурної хвилі на Berachain. Henlo інтегрується з революційною консенсусною моделлю Proof-of-Liquidity від Berachain, перетворюючи кожен сміх, кожен мем і кожну транзакцію на частину винагород з блоків мережі, роблячи веселощі невід’ємною частиною зростання екосистеми.

Ім'яHENLO

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція100 000 000 000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBERACHAIN

ОписHenlo – це мемкоїн, інкубований The Honey Jar, найбільшою культовою організацією на Berachain. Він не пропонує ніякої користі, але широко інтегрований у всю екосистему Berachain. Henlo – це більше, ніж просто мемкоїн; це серцебиття нової культурної хвилі на Berachain. Henlo інтегрується з революційною консенсусною моделлю Proof-of-Liquidity від Berachain, перетворюючи кожен сміх, кожен мем і кожну транзакцію на частину винагород з блоків мережі, роблячи веселощі невід’ємною частиною зростання екосистеми.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.