H1

Haven1 — це EVM рівня 1 для DeFi 2.0. Повна екосистема Web3 перевірених, перевірених hApp, спеціально створених для DeFi, RWA та більш безпечного, стійкого до MEV досвіду Web3.

Ім'яH1

РейтингNo.1333

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.84%

Циркуляційна пропозиція196,817,604

Максимальна пропозиція2,000,000,000

Загальна пропозиція2,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.0984%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.040872621563631216,2025-04-22

Найнижча ціна0.013531864883635858,2025-06-06

Публічний блокчейнETH

ОписHaven1 — це EVM рівня 1 для DeFi 2.0. Повна екосистема Web3 перевірених, перевірених hApp, спеціально створених для DeFi, RWA та більш безпечного, стійкого до MEV досвіду Web3.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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Обсяг за 24г (H1)
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