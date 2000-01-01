GX

Grindery — це стартап Binancelabs, який спрощує використання криптовалют завдяки першому самокастодіальному гаманцю в Telegram. Надсилайте криптовалюту так само легко, як повідомлення, між різними блокчейнами за допомогою нашого передплаченого gas-резерву. Просто використовуйте Telegram-нікнейми замість складних адрес гаманців – і все це без виходу із застосунку. Справжнє самокастодіальне зберігання поєднується з мультичейн-зручністю.

Ім'яGX

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнMATIC

ОписGrindery — це стартап Binancelabs, який спрощує використання криптовалют завдяки першому самокастодіальному гаманцю в Telegram. Надсилайте криптовалюту так само легко, як повідомлення, між різними блокчейнами за допомогою нашого передплаченого gas-резерву. Просто використовуйте Telegram-нікнейми замість складних адрес гаманців – і все це без виходу із застосунку. Справжнє самокастодіальне зберігання поєднується з мультичейн-зручністю.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.