Ринки
Спот
В тренді
Ф'ючерси
M-Day - Ф'ючерси
ETF
Найпопулярніші запити
Гарячі події
Почати торгівлю
Mobile
Відскануйте, щоб завантажити додаток MEXC для зручної торгівлі
Не можете завантажити?
Клієнт Windows
Докладніше
GSYS
GSYS/USDT
0.19954
--
$
0.00
Макс 24г
0.23060
Мін 24г
0.18702
Обсяг 24г (GSYS)
270.34K
Сума за 24 г (USDT)
54.54K
Макс 24г
0.23060
Мін 24г
0.18702
Обсяг 24г (GSYS)
270.34K
Сума за 24 г (USDT)
54.54K
Графік K-Line
Інформація про токен
Loading..
Базова
TradingView
Глибина
GSYS
Genesys platform combines DeFi-Blockchain technology with community-driven solutions to create the fastest, most scalable, and low-consumption products and services for cryptocurrency transactions and NFTs.
Огляд
Ім'я
GSYS
Час випуску
--
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
33,000,000
Книга ордерів
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
Ціна(USDT)
(GSYS)
(USDT)
0.19954
≈
$
0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума
()
Час
Спотова
5X-X Ф'ючерси
ETF
Спотова
5X-X Ф'ючерси
ETF
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
В тренді
Купити GSYS
Продати GSYS
Ліміт
Ринки
Переказ
Купити за допомогою
USD
Доступно
--
USDT
Ціна
USDT
Сума
GSYS
Всього
USDT
Купити GSYS
Доступно
--
GSYS
Ціна
USDT
Сума
GSYS
Всього
USDT
Продати GSYS
Відкриті ордери
(0)
Історія ордерів
Історія транзакцій
Відкриті позиції (0)
Відкриті ордери
(0)
Історія ордерів
Історія транзакцій
Відкриті позиції (0)
Сховати інші пари
Торгова пара
Дата
Тип
Сторона
Всі
Купити
Продати
Ціна
Кількість
Сума ордеру
Заповнено
Умови тригеру
Скасувати все
Всі
Лімітний ордер
Стоп-ліміт
Тільки розміщення
Мережа стабільна
Документи API
Документи API
Соцмережі
Надіслати запит
Надіслати запит
Онлайн-підтримка клієнтів
Онлайн-підтримка клієнтів
Loading...