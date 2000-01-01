GRAFI

Grafilab — це інноваційна екосистема штучного інтелекту, яка дає можливість будь-кому, від звичайних користувачів до розробників, брати участь в інноваціях у сфері штучного інтелекту та отримувати від них переваги. Завдяки нашій платформі CeDePIN Cloud, Co-Builder та платформі для магазинів застосунків ШІ, користувачі можуть легко розгортати, навчати та монетизувати застосунки/агенти ШІ, не потребуючи глибоких технічних знань. В основі Grafilab лежить наш рівень даних ШІ, який гарантує безпеку, цілісність і прозорість даних, створюючи надійне середовище для розробки та комерціалізації ШІ. Grafilab руйнує бар'єри на шляху до доступності ШІ та стимулює еволюцію до AGI (штучного загального інтелекту).

Ім'яGRAFI

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція2,100,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

ОписGrafilab — це інноваційна екосистема штучного інтелекту, яка дає можливість будь-кому, від звичайних користувачів до розробників, брати участь в інноваціях у сфері штучного інтелекту та отримувати від них переваги. Завдяки нашій платформі CeDePIN Cloud, Co-Builder та платформі для магазинів застосунків ШІ, користувачі можуть легко розгортати, навчати та монетизувати застосунки/агенти ШІ, не потребуючи глибоких технічних знань. В основі Grafilab лежить наш рівень даних ШІ, який гарантує безпеку, цілісність і прозорість даних, створюючи надійне середовище для розробки та комерціалізації ШІ. Grafilab руйнує бар'єри на шляху до доступності ШІ та стимулює еволюцію до AGI (штучного загального інтелекту).

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.