GRAFI

Grafilab — це інноваційна екосистема штучного інтелекту, яка дає можливість будь-кому, від звичайних користувачів до розробників, брати участь в інноваціях у сфері штучного інтелекту та отримувати від них переваги. Завдяки нашій платформі CeDePIN Cloud, Co-Builder та платформі для магазинів застосунків ШІ, користувачі можуть легко розгортати, навчати та монетизувати застосунки/агенти ШІ, не потребуючи глибоких технічних знань. В основі Grafilab лежить наш рівень даних ШІ, який гарантує безпеку, цілісність і прозорість даних, створюючи надійне середовище для розробки та комерціалізації ШІ. Grafilab руйнує бар'єри на шляху до доступності ШІ та стимулює еволюцію до AGI (штучного загального інтелекту).

Ім'яGRAFI

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція2,100,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

ОписGrafilab — це інноваційна екосистема штучного інтелекту, яка дає можливість будь-кому, від звичайних користувачів до розробників, брати участь в інноваціях у сфері штучного інтелекту та отримувати від них переваги. Завдяки нашій платформі CeDePIN Cloud, Co-Builder та платформі для магазинів застосунків ШІ, користувачі можуть легко розгортати, навчати та монетизувати застосунки/агенти ШІ, не потребуючи глибоких технічних знань. В основі Grafilab лежить наш рівень даних ШІ, який гарантує безпеку, цілісність і прозорість даних, створюючи надійне середовище для розробки та комерціалізації ШІ. Grafilab руйнує бар'єри на шляху до доступності ШІ та стимулює еволюцію до AGI (штучного загального інтелекту).

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
Пошук
Обрані
GRAFI/USDT
Grafi
----
--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (GRAFI)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік
Інформація
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Спот
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
GRAFI/USDT
Grafi
--
--‎--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (GRAFI)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
network_iconМережева аномалія
Канал 1
Онлайн-служба підтримки клієнтів
Loading...