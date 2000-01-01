GORILLABSC

$GORILLA — це мемкоїн, створений на основі «мавпячої» культури криптоспільноти, що символізує дух роздрібних інвесторів, які без страху об'єднуються проти гігантів ринку. Основний слоган «Apes together strong» (Мавпи разом сильні) та культові зображення трейдерів у костюмах горил у гумористичному стилі передають ідею «діамантових рук» і безстрашного опору «китам» ринку.

Ім'яGORILLABSC

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

Опис$GORILLA — це мемкоїн, створений на основі «мавпячої» культури криптоспільноти, що символізує дух роздрібних інвесторів, які без страху об'єднуються проти гігантів ринку. Основний слоган «Apes together strong» (Мавпи разом сильні) та культові зображення трейдерів у костюмах горил у гумористичному стилі передають ідею «діамантових рук» і безстрашного опору «китам» ринку.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.