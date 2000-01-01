GOONC

$GOONC ─ мемкоїн, що походить від культурного феномену «gooning», ймовірно, запущений через @launchcoin розробником @basedalexandoor, який, за чутками, пов'язаний з @OpenAI. Назва монети походить від терміну «gooning», який спочатку означав стан, подібний до трансу, коли люди впадають у гіперзосередженість після тривалого занурення в такі види діяльності, як перегляд коротких відео або ігри. Цей термін часто використовується представниками покоління Z для опису бездумного занурення.

Ім'яGOONC

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

Опис$GOONC ─ мемкоїн, що походить від культурного феномену «gooning», ймовірно, запущений через @launchcoin розробником @basedalexandoor, який, за чутками, пов'язаний з @OpenAI. Назва монети походить від терміну «gooning», який спочатку означав стан, подібний до трансу, коли люди впадають у гіперзосередженість після тривалого занурення в такі види діяльності, як перегляд коротких відео або ігри. Цей термін часто використовується представниками покоління Z для опису бездумного занурення.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.