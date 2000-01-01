GLONK

$GLONK ─ мемкоїн, натхненний зеленою рептилією із серії «Flanimals» Рікі Жерве, що символізує стиль життя «лежачи плазом» та нігілізм. Основний меседж полягає в наступному: «Нічого не робити ─ це теж вибір». Монета привернула увагу ринку та викликала палкі дискусії завдяки прямій конкуренції між учасниками команд Bonk і Pump, Alon і TOM, на різних платформах, а також публічній підтримці з боку самих засновників.

Ім'яGLONK

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

Опис$GLONK ─ мемкоїн, натхненний зеленою рептилією із серії «Flanimals» Рікі Жерве, що символізує стиль життя «лежачи плазом» та нігілізм. Основний меседж полягає в наступному: «Нічого не робити ─ це теж вибір». Монета привернула увагу ринку та викликала палкі дискусії завдяки прямій конкуренції між учасниками команд Bonk і Pump, Alon і TOM, на різних платформах, а також публічній підтримці з боку самих засновників.

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