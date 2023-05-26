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Клієнт Windows
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Global Fan Token
GLFT/USDT
0.0000607
--
$
0.00
Макс 24г
0.0000629
Мін 24г
0.0000603
Обсяг 24г (GLFT)
533.66M
Сума за 24 г (USDT)
32.51K
Макс 24г
0.0000629
Мін 24г
0.0000603
Обсяг 24г (GLFT)
533.66M
Сума за 24 г (USDT)
32.51K
Графік K-Line
Інформація про токен
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Глибина
GLFT
Огляд
Ім'я
GLFT
Час випуску
--
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
66,531,262,274
Книга ордерів
0.0000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
Ціна(USDT)
(GLFT)
(USDT)
0.0000607
≈
$
0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума
()
Час
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
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