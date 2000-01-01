GIZA

Giza — це важлива інфраструктура, що живить автономні фінансові ринки, покликана об'єднати фрагментовані DeFi і забезпечити ефективний рух капіталу без втручання людини.

Ім'яGIZA

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнETH

ОписGiza — це важлива інфраструктура, що живить автономні фінансові ринки, покликана об'єднати фрагментовані DeFi і забезпечити ефективний рух капіталу без втручання людини.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.