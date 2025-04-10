GINI

KALP Network переосмислює блокчейн-інновації як першу у світі кросчейн-екосистему із дозволом, спеціально створену як цифрову публічну інфраструктуру (DPI) для державних органів, підприємств і установ, яка поєднує в собі прозорість загальнодоступних блокчейнів із гнучкістю мереж із дозволом для гарантування відповідності, масштабованості та безпеки для регульованих галузей.

Ім'яGINI

РейтингNo.3668

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція2,000,000,000

Загальна пропозиція2,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.05587398083535845,2025-04-10

Найнижча ціна0.04111852227447726,2025-04-28

Публічний блокчейнMATIC

ОписKALP Network переосмислює блокчейн-інновації як першу у світі кросчейн-екосистему із дозволом, спеціально створену як цифрову публічну інфраструктуру (DPI) для державних органів, підприємств і установ, яка поєднує в собі прозорість загальнодоступних блокчейнів із гнучкістю мереж із дозволом для гарантування відповідності, масштабованості та безпеки для регульованих галузей.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.