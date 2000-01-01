GIGANT

$GIGANT — це ончейн-рух, запущений анонімними розробниками або групою, метою якого є викриття шахрайства, маніпуляцій та змов у криптовалютному просторі, закликаючи власників токенів прокинутися, об'єднатися та чинити опір.

Ім'яGIGANT

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

Опис$GIGANT — це ончейн-рух, запущений анонімними розробниками або групою, метою якого є викриття шахрайства, маніпуляцій та змов у криптовалютному просторі, закликаючи власників токенів прокинутися, об'єднатися та чинити опір.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.