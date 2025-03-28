GHIBLI

Кожен може використовувати ШІ для створення зображень в стилі аніме, що представляють естетику Ghibli Хаяо Міядзакі.

Ім'яGHIBLI

РейтингNo.1468

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)1.55%

Циркуляційна пропозиція999,887,959.781581

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція999,887,959.781581

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.04149693883334753,2025-03-28

Найнижча ціна0.002744050384351501,2025-05-24

Публічний блокчейнSOL

ОписКожен може використовувати ШІ для створення зображень в стилі аніме, що представляють естетику Ghibli Хаяо Міядзакі.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.