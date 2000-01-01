FUTBOL

0xFútbol — це екосистема наступного покоління, призначена для 4 мільярдів футбольних фанатів у світі. Вона об'єднує ігрові, активи реального світу, DeFi та інші інновації, пов'язані з футболом, в єдину інтегровану економіку. Завдяки таким продуктам, як MetaSoccer, Wonderkid, Fútbol PM та FútbolPad, 0xFútbol трансформує взаємодію вболівальників зі спортом, пропонуючи реальну власність, винагороди та участь. Токен $FUTBOL живить всю екосистему, дозволяючи вболівальникам перетворитися з звичайних глядачів на активних учасників майбутнього футболу.

Ім'яFUTBOL

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція600,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBASE

Опис0xFútbol — це екосистема наступного покоління, призначена для 4 мільярдів футбольних фанатів у світі. Вона об'єднує ігрові, активи реального світу, DeFi та інші інновації, пов'язані з футболом, в єдину інтегровану економіку. Завдяки таким продуктам, як MetaSoccer, Wonderkid, Fútbol PM та FútbolPad, 0xFútbol трансформує взаємодію вболівальників зі спортом, пропонуючи реальну власність, винагороди та участь. Токен $FUTBOL живить всю екосистему, дозволяючи вболівальникам перетворитися з звичайних глядачів на активних учасників майбутнього футболу.

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