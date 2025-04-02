FULA

Мережа Functionland революціонізує ринок інфраструктури штучного інтелекту та хмарних сховищ вартістю понад 650 млрд $, скоротивши на 60% накладні витрати, пов'язані з центральними центрами обробки даних. Використовуючи невикористовувані обчислювальні ресурси, Functionland пропонує децентралізоване, економічно ефективне рішення з неперевершеним контролем користувачів та конфіденційністю. Поєднуючи Web2 і Web3, ми створюємо першу в історії логістичну платформу даних, щоб забезпечити майбутнє зберігання й обчислення.

Ім'яFULA

РейтингNo.4884

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція2,000,000,000

Загальна пропозиція2,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.009157296776226667,2025-04-02

Найнижча ціна0.003466358781102183,2025-05-21

Публічний блокчейнBASE

ОписМережа Functionland революціонізує ринок інфраструктури штучного інтелекту та хмарних сховищ вартістю понад 650 млрд $, скоротивши на 60% накладні витрати, пов'язані з центральними центрами обробки даних. Використовуючи невикористовувані обчислювальні ресурси, Functionland пропонує децентралізоване, економічно ефективне рішення з неперевершеним контролем користувачів та конфіденційністю. Поєднуючи Web2 і Web3, ми створюємо першу в історії логістичну платформу даних, щоб забезпечити майбутнє зберігання й обчислення.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.