FUCKCOIN

GORK — це пародійний акаунт на GROK. Коли хтось запитав, чи буде він запускати токен, названий на свою честь, GORK відповів у твіті: «fuckcoin».

Ім'яFUCKCOIN

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

ОписGORK — це пародійний акаунт на GROK. Коли хтось запитав, чи буде він запускати токен, названий на свою честь, GORK відповів у твіті: «fuckcoin».

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.