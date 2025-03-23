FORM1

Form ─ це передовий блокчейн рівня 2, розроблений для безперешкодного об'єднання соціальної активності з децентралізованими фінансами. Блокчейн Form стимулює застосунки кривої соціальних зв'язків, такі як стартові майданчики та ШІ-агенти, за допомогою токенів FORM та балів Form, одночасно розвиваючи категорію SocialFi. Form ─ це одноцільова екосистема, створена для децентралізації класу активів SocialFi.

Ім'яFORM1

РейтингNo.3740

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція5,000,000,000

Загальна пропозиція5,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.006162330908557581,2025-03-23

Найнижча ціна0.000075767166556216,2025-05-22

Публічний блокчейнETH

ОписForm ─ це передовий блокчейн рівня 2, розроблений для безперешкодного об'єднання соціальної активності з децентралізованими фінансами. Блокчейн Form стимулює застосунки кривої соціальних зв'язків, такі як стартові майданчики та ШІ-агенти, за допомогою токенів FORM та балів Form, одночасно розвиваючи категорію SocialFi. Form ─ це одноцільова екосистема, створена для децентралізації класу активів SocialFi.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.