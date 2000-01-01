FNFS

Fused 'N' Furious (FNFS) — це швидкісна мобільна гоночна гра, яка змушує гравців маневрувати динамічною чотирисмуговою дорогою. Змінюючи смуги руху та керуючи швидкістю, гравці повинні уникати перешкод і прагнути набрати найбільшу кількість балів.

Ім'яFNFS

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

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Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписFused 'N' Furious (FNFS) — це швидкісна мобільна гоночна гра, яка змушує гравців маневрувати динамічною чотирисмуговою дорогою. Змінюючи смуги руху та керуючи швидкістю, гравці повинні уникати перешкод і прагнути набрати найбільшу кількість балів.

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