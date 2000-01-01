FLYN

Fly Niza — це все про веселощі у світі криптовалют. У той час як інші токени зосереджені на корисності, Fly Niza фокусується на тому, щоб принести в простір сміх, азарт і свіже відчуття свободи. Цей мемкоїн створений на BNB Chain і призначений для тих, хто хоче насолоджуватися процесом без тиску складних обіцянок.

Ім'яFLYN

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписFly Niza — це все про веселощі у світі криптовалют. У той час як інші токени зосереджені на корисності, Fly Niza фокусується на тому, щоб принести в простір сміх, азарт і свіже відчуття свободи. Цей мемкоїн створений на BNB Chain і призначений для тих, хто хоче насолоджуватися процесом без тиску складних обіцянок.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.