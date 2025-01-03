FLOCK

Федеративне навчання на блокчейні (FLock), що закріплює наші бізнес-цілі та надихає назву проєкту, слугує антидотом проти надмірної залежності від централізованих систем штучного інтелекту і включає протоколи та компанії, які прагнуть до трансформації штучного інтелекту, інженерів штучного інтелекту, а також звичайних користувачів або інвесторів.

Ім'яFLOCK

РейтингNo.912

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)3.24%

Циркуляційна пропозиція180,498,341.36458582

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція182,623,627.36458582

Коефіцієнт циркуляції0.1804%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.8929593240695551,2025-01-03

Найнижча ціна0.03529084954366033,2025-04-07

Публічний блокчейнBASE

ОписФедеративне навчання на блокчейні (FLock), що закріплює наші бізнес-цілі та надихає назву проєкту, слугує антидотом проти надмірної залежності від централізованих систем штучного інтелекту і включає протоколи та компанії, які прагнуть до трансформації штучного інтелекту, інженерів штучного інтелекту, а також звичайних користувачів або інвесторів.

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