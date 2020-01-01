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Fear NFTs

FEAR/USDT
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Макс 24г
0.00000
Мін 24г
0.00000
Обсяг за 24г (FEAR)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.00000
Мін 24г
0.00000
Обсяг за 24г (FEAR)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація про токен
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Базова
TradingView
Глибина
FEAR
Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games.
Огляд
Ім'я
FEAR
Час випуску
--
Пов'язані посилання
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
65,000,000
Книга ордерів
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Ціна(USDT)

(FEAR)

(USDT)

0.00000$0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума()
Час
Спот
5X-X Ф'ючерси
Спот
5X-X Ф'ючерси
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
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