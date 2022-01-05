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Flare Finance
EXFI/USDT
0.1745
--
$
0.00
Макс 24г
0.1914
Мін 24г
0.1719
Обсяг 24г (EXFI)
271.00K
Сума за 24 г (USDT)
48.46K
Макс 24г
0.1914
Мін 24г
0.1719
Обсяг 24г (EXFI)
271.00K
Сума за 24 г (USDT)
48.46K
Графік K-Line
Інформація про токен
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Базова
TradingView
Глибина
EXFI
Flare Finance offers 6 financial products allowing the users of the Flare Network to act as their own yield generating bank and exchange without giving up custody or control of their assets to a centralized party.
Огляд
Ім'я
EXFI
Час випуску
--
Пов'язані посилання
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
110,000,000
Книга ордерів
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1
Ціна(USDT)
(EXFI)
(USDT)
0.1745
≈
$
0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума
()
Час
Спотова
5X-X Ф'ючерси
ETF
Спотова
5X-X Ф'ючерси
ETF
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
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