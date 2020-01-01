mexc
РинкиСпот
В тренді
Ф'ючерсиM-Day - Ф'ючерси

Торгівля

Mobile
Відскануйте, щоб завантажити застосунок MEXC для зручної торгівлі
Не можете завантажити?
Клієнт WindowsДокладніше

EarnTV

ETV/USDT
----
--
Макс 24г
0.000000
Мін 24г
0.000000
Обсяг за 24г (ETV)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.000000
Мін 24г
0.000000
Обсяг за 24г (ETV)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація про токен
Loading..
Базова
TradingView
Глибина
ETV
EarnTV® запускає $ETV, токен глядачів для стримерів і міра виміру аудиторії за допомогою блокчейн-винагород.
Огляд
Ім'я
ETV
Час випуску
--
Пов'язані посилання
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
1,000,000,000
Книга ордерів
0.000001

Ціна(
USDT
)

(
ETV
)

(
USDT
)

0.000000$0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума()
Час
Спот
5X-X Ф'ючерси
Спот
5X-X Ф'ючерси
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
В тренді
Купити ETV
Продати ETV
Ліміт
Маркет
Переказ
Купити за допомогою
USD
Доступно-- USDT
ЦінаUSDT
СумаETV
ВсьогоUSDT
Доступно-- ETV
ЦінаUSDT
СумаETV
ВсьогоUSDT
Відкриті ордери (0)
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
Відкриті ордери (0)
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
Торгова пара
Дата
Тип
Сторона
Ціна
Кількість
Сума ордеру
Виконано
Умови тригеру
Скасувати все
Мережа стабільна
Документи API
Документи API
Соцмережі
Надіслати запит
Надіслати запит
Онлайн-підтримка клієнтів
Онлайн-підтримка клієнтів
Loading...